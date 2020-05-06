يعقوب:فساد الفيول المغشوش عند مافيا المختبر

شدد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على استكمال التحقيقات في ملف الفيول المغشوش انطلاقا من المختبر الذي كان يزور نتائج الفحوصات وتوقيف كل الذين سرقوا المليارات من انتشار السرطان وتلوث البيئة ومنع اي تطور في معامل الانتاج،انهم شركاء السلطة التي كانت تمنع اعادة النظر بعقد سوناطراك الفاسد.
وكان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور قد أصدر أربع مذكرات توقيف في حق ممثل شركة سوناطراك، مدير شركة مراقبة النفط، وموظفين في شركة PST، بعد جلسة استجواب دامت 4 ساعات، على أن يستجوب، بعد إستكمال إجراءات التبليغ لصقا، كلا من رئيس المنشآت النفطية سركيس حليس، صاحب شركة ZR Energie المفوض بالتوقيع عنها تيدي رحمة، المدير التنفيذي للشركة إبراهيم الزوق و مدير المناقصات جورج الصانع.
كما سيستجوب القاضي منصور اليوم وزيري الطاقة السابقين محمد فنيش وندى البستاني، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك والمهندس يحيى مولود، على أن تمثل أمامه، بعد غد الخميس، المدير العام لوزارة الطاقة أورور فغالي ورئيسة المختبرات في المنشآت النفطية ديما حيدر.
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