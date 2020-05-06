يعقوب:فساد الفيول المغشوش عند مافيا المختبر

شدد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على استكمال التحقيقات في ملف ​الفيول​ المغشوش انطلاقا من المختبر الذي كان يزور نتائج الفحوصات وتوقيف كل الذين سرقوا المليارات من انتشار ​السرطان​ وتلوث ​البيئة​ ومنع اي تطور في معامل الانتاج،انهم شركاء ​السلطة​ التي كانت تمنع اعادة النظر بعقد سوناطراك ​الفاسد​.

وكان قاضي التحقيق الاول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ قد أصدر أربع مذكرات توقيف في حق ممثل شركة سوناطراك، مدير شركة مراقبة ​النفط​، وموظفين في شركة PST، بعد جلسة استجواب دامت 4 ساعات، على أن يستجوب، بعد إستكمال إجراءات التبليغ لصقا، كلا من رئيس المنشآت النفطية ​سركيس حليس​، صاحب شركة ZR Energie المفوض بالتوقيع عنها تيدي رحمة، المدير التنفيذي للشركة إبراهيم الزوق و مدير المناقصات جورج الصانع.​​​​​​​

كما سيستجوب القاضي منصور اليوم وزيري الطاقة السابقين ​محمد فنيش​ وندى البستاني، مدير عام ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ​كمال الحايك​ والمهندس ​يحيى مولود​، على أن تمثل أمامه، بعد غد الخميس، المدير العام ل​وزارة الطاقة​ أورور فغالي ورئيسة المختبرات في المنشآت النفطية ديما حيدر.