الجمهورية: الرئيس عون بحث مع عدرا والفرزلي بالتعيينات الارثوذكسية

علمت "الجمهورية" انّ الرئيس ميشال عون، وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء مباشرة، استدعى الى مكتبه نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا، وعُقد اجتماع في حضور نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي خُصّص للبحث في التعيينات الارثوذكسية والامتعاض الارثوذكسي من التعاطي مع تعيينات الطائفة.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب، قد لفت في دردشة مع الاعلاميين لدى مغادرته القصر الجمهوري، الى انه "لم يصادر" التعيينات الارثوذكسية، فيما قال نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي بعد الاجتماع "انّ التعيينات الآن تسير على السكة الصحيحة".
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