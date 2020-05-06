الجمهورية: الرئيس عون بحث مع عدرا والفرزلي بالتعيينات الارثوذكسية

علمت "​الجمهورية​" انّ ​الرئيس ميشال عون​، وبعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ مباشرة، استدعى الى مكتبه نائب رئيس ​الحكومة​ وزيرة الدفاع زينة عدرا، وعُقد اجتماع في حضور نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ خُصّص للبحث في ​التعيينات​ الارثوذكسية والامتعاض الارثوذكسي من التعاطي مع تعيينات الطائفة.

وكان رئيس الحكومة ​حسان دياب​، قد لفت في دردشة مع الاعلاميين لدى مغادرته ​القصر الجمهوري​، الى انه "لم يصادر" التعيينات الارثوذكسية، فيما قال نائب رئيس مجلس النواب، ​إيلي الفرزلي​ بعد الاجتماع "انّ التعيينات الآن تسير على السكة الصحيحة".

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