رد ​وزير الاقتصاد​ راوول نعمه في حديث صحفي على سؤال حول عرض الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ المساعدة وتطويع اكثر من 10000 شاب لمساعدة ​وزارة الاقتصاد​ في مراقبة ​الاسعار​ ولجمها، قائلا: "أنا لا استطيع ان أنظّم جيشاً، لكنني أرحّب بأي متطوع يحمل الهوية ال​لبنان​ية بغضّ النظر عن انتمائه، وسنبدأ الخميس بتدريب المتطوعين. ولقد طلبتُ من ​البلديات​ مساعدتنا في ضبط الاسعار وتنظيم المحاضر، خصوصاً انّ لديها صلاحيات اكبر واكثر من وزارة الاقتصاد. فبالنسبة الى ​المولدات​ الكهربائية مثلاً، تستطيع البلديات مصادرتها وتشغيلها بعد القرار القضائي وفق المخالفات، وما نقوم به الآن هو العمل مع وزارتي ​الصناعة​ و​الزراعة​ و​مصرف لبنان​ لتأمين دعم ما يتمّ بحثه لاستيراد المواد الاساسية، وقد اجتمعت في ​الساعات​ الماضية مع نقابة اصحاب "السوبرماركات" لمعرفة هوية السلع الاساسية وسنستكمل هذه الاجتماعات لتحديد لائحة السلع والتأكد من انها غير منتجة في لبنان، وهذا من ضمن خطط ​الأمن​ الغذائي للمواطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر نعمه: لا استطيع ان أنظّم جيشاً لكنني أرحّب بأي متطوع للمساعدة بمراقبة الاسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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