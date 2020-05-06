أكثر من 15 ألف وفاة بكورونا في أميركا اللاتينية

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مونتيفيديو: تخطت حصيلة الوفيات الناجمة من فيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينية عتبة الـ15 ألفاً، أكثر من نصفها في البرازيل وحدها، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس فجر الأربعاء استناداً إلى بيانات رسمية.

أظهر التعداد الذي أجري لغاية الساعة 02:30 ت غ أنّ إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في القارّة بلغ أكثر من 282 ألف شخص، أكثر من ثلثهم في البرازيل وحدها (114.175 مصاباً توفي منهم 7921).

حلّت في المرتبة الثانية من حيث عدد ضحايا الوباء المكسيك (2.271 وفاة من أصل 24.905 مصابين) تليها الإكوادور (1.569 وفاة من أصل 31.881 مصاباً).

ويرجّح الخبراء أن يبلغ الوباء ذروته في أميركا اللاتينية في الأيام القليلة المقبلة. ومدّدت دول عدّة في القارة، من بينها الإكوادور وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان، إجراءات الإغلاق في محاولة لوقف انتشار الفيروس الفتّاك.

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طلبت "منظمة الصحة للبلدان الأميركية" (باهو) من دول المنطقة أن تكون "حذرة" عندما تبدأ بتخفيف القيود المفروضة للحدّ من تفشّي الوباء، محذّرة من أن وتيرة تفشّي الفيروس لا تزال "مرتفعة جدًا" في البرازيل والإكوادور والبيرو وتشيلي والمكسيك.

كانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي توقعت أن تشهد هذه المنطقة أسوأ ركود لها على الإطلاق بسبب جائحة كوفيد-19 مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في القارة بنسبة 5.3 في بالمئة في العام 2020.

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