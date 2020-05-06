شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش موازنة التعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اجتماعين، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " والهيئات الاقتصادية ذات الصلة بشأن مشروع موازنة التعليم ما قبل الجامعى والفنى وجلسة آخرى للتعليم العالى، وسيكون ذلك بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وممثلين عن التعليم العالى وفق جدول أعمال اللجان المعلن مسبقا.

ويحتل قطاع التعليم المرتبة الثالثة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 بواقع 157.580 مليار جنية بواقع ( 9.2 %) من إجمالى حجم المصروفات العام الجديد مقابل 132.038 مليار جنيه العام المالى الجارى 2019/2020 بنسبة تغيير قدرها (19%).

وأهم مكونات هذا القطاع، التعليم قبل الجامعى بكل مراحله والتعليم العالى، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم، والبحوث والتطوير فى مجال التعليم، وتشمل وزارتى التربية والتعليم، التعليم العالى، الجامعات، مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، الأكاديمى المهنية للمعلمين، المركز القومى للبحوث التربوية، المركز القومى للامتحانات، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، صندوق تطوير التعليم.