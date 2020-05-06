محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
انتشلت قوات الإنقاذ النهري، الأربعاء، جثة طفل غرق بترعة الزمر في منطقة العمرانية.
تلقى العقيد أحمد كامل مأمور قسم العمرانية إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طفل بالترعة المشار إليها.
التحريات الأولية أفادت بأن طفلاً اختل توازنه وسقط في منطقة مكشوفة من الترعة -قيد أعمال التغطية- وتحديدًا بشارع الزهراء، فسقط فيها.
تمكنت قوات لإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة من انتشال جثة الطفل.
"ابن مين ده يا جماعة؟" مع انتشال جثمان الطفل لم يتعرف أحد عليه، فتمت تغطية الجثة على بعد أمتار من المكان الذي شهد الفصل الأخير من حياته القصيرة انتظارًا لتحديد هويته والتوصل لأسرته.
شهود عيان كشفوا عن المشهد الأخير في حياة الغريق "كان بيلعب بطيارة ووقع".
حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
كانت هذه تفاصيل خبر "كان بيلعب بطيارة ورق".. مأساة طفل غرق بترعة الزمر في العمرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.