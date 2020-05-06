"كان بيلعب بطيارة ورق".. مأساة طفل غرق بترعة الزمر في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، الأربعاء، جثة طفل غرق بترعة الزمر في منطقة العمرانية.

تلقى العقيد أحمد كامل مأمور قسم العمرانية إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طفل بالترعة المشار إليها.

التحريات الأولية أفادت بأن طفلاً اختل توازنه وسقط في منطقة مكشوفة من الترعة -قيد أعمال التغطية- وتحديدًا بشارع الزهراء، فسقط فيها.

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تمكنت قوات لإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة من انتشال جثة الطفل.

"ابن مين ده يا جماعة؟" مع انتشال جثمان الطفل لم يتعرف أحد عليه، فتمت تغطية الجثة على بعد أمتار من المكان الذي شهد الفصل الأخير من حياته القصيرة انتظارًا لتحديد هويته والتوصل لأسرته.

شهود عيان كشفوا عن المشهد الأخير في حياة الغريق "كان بيلعب بطيارة ووقع".

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.​