٥٨٩ ألف طالب أولى ثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، بإجمالي ٥٨٩ ألف طالب وطالبة، اليوم الأربعاء، امتحان الفصل الدراسي الثاني في الجغرافيا، إلكترونيًا من المنازل.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات على فترتين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بحسب الجدول المحدد لكل محافظة.

ويؤدي الامتحانات في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما في الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، فقد خصصت لطلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح. ​