10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق ميت نما

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق البرج السكني في منطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة، بعد الدفع بـ 10 سيارات إطفاء مدعومة بسيارة خزان تابعة للحماية المدنية بالقاهرة.
كانت الأجهزة الأمنية في القليوبية تلقت بلاغا بنشوب حريق بمخزن لـ "النجف" أسفل برج سكني مكون من 9 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، بينما امتدت النيران من المخزن إلى الشقق العلوية بالعقار.
أصيب في الحادث 3 عمال باختناق، بينما انتقل المقدم أحمد شعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية.
ومن جانبها، أعلنت المهندسة نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، تشكيل من الشؤون الهندسية والتراخيص بالحي، لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر التي خلفها.
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