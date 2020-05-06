وزير الصحة السعودي: معدل الوفيات بالسعودية انخفض مقارنة مع المعدل بالعالم

أكد ​وزير الصحة​ السعودي، توفيق الربيعة، انخفاض معدل الوفيات في المملكة بشكل كبير مقارنة بالمعدل العالمي.

ولفت الربيع، الى إن معدل الوفيات العالمي يبلغ ٧٪؜ في حين أن المعدل في السعودية هو أقل من 0.7%".

وأرجع الوزير السعودي السبب في ذلك إلى وجود بروتوكول علاجي دقيق من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين.

وأضاف الوزير السعودي في كلمة نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية، أن الخبراء السعوديين يجتمعون بشكل يومي، لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج.

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وأشار الربيعة، إلى ازدياد ​حالات​ الإصابة خلال الأسبوعين الماضيين والتي تجاوزت ١٠٠٠ حالة يوميا، مؤكدا أن "هذا نتيجة للفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات"، مشددا على أن "هذا النهج نتج عنه عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل".

وزف وزير الصحة السعودي خبرا سارا للمواطنين حيث أكد إن "​الدولة​ منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة ​التنفس​ الصناعي لمرضى ​فيروس كورونا​ الجديد"، مشيرا الى أن "الشاغر منها اليوم أكثر من 96% وبتطبيقكم الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها".

ونوه الربيعة بأن الحالات الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من ٦٥ سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.

وطمئن الوزير السعودي المواطنين في نهاية حديثه قائلا، "اطمئنوا أنتم في السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة ​الإنسان​ أولا".