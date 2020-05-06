معهد روبرت كوخ الألماني يتوقع موجة ثانية وربما ثالثة لجائحة كورونا

أشار رئيس معهد روبرت كوخ الألماني، لوتار ويلر، لوجود احتمال كبير أنه ستكون هناك موجة ثانية من وباء عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، ولا يتم استبعاد احتمال وقوع موجة ثالثة. وقال: "هذا جائحة. لذا نعلم أن الموجة الثانية احتمالها كبير معظم العلماء متأكدون من ذلك الأمر يتعلق أيضا بوجود موجة ثالثة".
ولفت ويلر إلى أنه في حالة الوباء، يستمر احتمال معدل الإصابة ما بين 60 و 70 بالمئة من السكان.
وفي وقت سابق، أوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أنه قبل إنشاء اللقاح، من المستحيل استبعاد الموجة الثانية من عدوى الفيروس.
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