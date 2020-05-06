AFP: أكثر من 15 ألف وفاة بكورونا في أميركا اللاتينية

أجرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "AFP" تعدادا استناداً إلى بيانات رسمية، أظهر أن حصيلة الوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجدّ في ​أميركا اللاتينية​ تخطت عتبة الـ15 ألفاً، أكثر من نصفها في ​البرازيل​ لوحدها.

ولفتت الى أن إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في القارّة بلغ أكثر من 282 ألف شخص، أكثر من ثلثهم في البرازيل لوحدها (114.175 مصاباً توفي منهم 7921). وحلّت في المرتبة الثانية من حيث عدد ​ضحايا​ الوباء ​المكسيك​ (2.271 وفاة من أصل 24.905 مصابين) تليها ​الإكوادور​ (1.569 وفاة من أصل 31.881 مصاباً).