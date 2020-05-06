AFP: أكثر من 15 ألف وفاة بكورونا في أميركا اللاتينية

أجرت وكالة الصحافة الفرنسية "AFP" تعدادا استناداً إلى بيانات رسمية، أظهر أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينية تخطت عتبة الـ15 ألفاً، أكثر من نصفها في البرازيل لوحدها.
ولفتت الى أن إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في القارّة بلغ أكثر من 282 ألف شخص، أكثر من ثلثهم في البرازيل لوحدها (114.175 مصاباً توفي منهم 7921). وحلّت في المرتبة الثانية من حيث عدد ضحايا الوباء المكسيك (2.271 وفاة من أصل 24.905 مصابين) تليها الإكوادور (1.569 وفاة من أصل 31.881 مصاباً).
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