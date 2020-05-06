الحصيلة اليومية لكورونا في الولايات المتحدة تعاود الارتفاع مع 2333 وفاة

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع ​الإصابات​ والوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجدّ، أن الحصيلة اليومية ل​ضحايا​ الفيروس ​​​​​​​في ​الولايات المتحدة​​​​​​​​ عاودت الارتفاع إذ سجّلت 2333 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة مقابل 1015 وفاة في اليوم السابق، مشيرة الى أنّ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في ​الدولة​ الأكثر تضرراً بالوباء في ​العالم​ ارتفع إلى 71 ألفاً و22 وفاة.

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