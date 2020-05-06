إصابتان جديدتان بفيروس كورونا فى الصين

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البلاد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الخامس من أيار و20 حالة بدون أعراض.
وكانت البلاد قد أعلنت تسجيل حالة إصابة واحدة و15 حالة بدون أعراض في اليوم السابق. والإصابتان الجديدتان وافدتان وهما لمسافرين وصلا إلى البلاد من الخارج.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82883 ولا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حثت الدول على التحقيق في احتمال ظهور فيروس كورونا في حالات سابقة قبل الصين، لافتة إلى انها لم تتسلم بعد أدلة من واشنطن بشأن صلة مختبر ووهان في الصين بفيروس كورونا.
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