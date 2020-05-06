طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا بمطار شيريميتيفو

هبطت طائرة ركاب روسية من طراز سوخوي سوبرغيت 100، على وجه السرعة وبشكل اضطراري في مطار شيريميتيفو، بسبب عطل في أحد محركاتها.
وأعلن متحدث باسم خدمة الطوارئ الروسية في تصرح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" أن الطائرة التي كانت في طريقها من ساراتوف إلى موسكو، هبطت اضطراريا ولكن بشكل طبيعي في مطار شيريميتيفو متروبوليتان بعد عطل في المحرك الأيسر.
وأوضح أن محرك الطائرة تعطل عندما أقلعت من ساراتوف، وظلت الطائرة في الجو لمدة نصف ساعة ثم هبطت، ويتم حاليا تحديد سبب الحادث.
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