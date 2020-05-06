ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في المكسيك إلى 26 ألفاً

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​المكسيك​ إلى 26 ألفا و25 حالة بعد تسجيل 1120 حالة إصابة جديدة. وذكر خوسيه لويس ألوميا، المسؤول بوزارة الصحة، في ​مؤتمر صحفي​، أن حالات الوفاة ارتفعت كذلك إلى 2507 بعد تسجيل 236 حالة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للحالات النشطة 6708 حالات ، إلى جانب 16 ألفا و99 حالة مشتبها بها.

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