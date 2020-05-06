وزارة الشغل تطلق منصة هاتفية للرد على تساؤلات الأجراء والمرتفقين في ظل جائحة كورونا

أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني إطلاقها منصة هاتفية جديدة “ألو 2233” من أجل تعزيز التواصل مع المرتفقين، في ظل المتغيرات المرتبطة بمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها وضعت المنصة رهن إشارة مرتفقيها من مشغلين، وأجراء وممثليهم، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز التواصل مع المرتفقين، وتكييف الخدمات، التي تقدمها الوزارة في ظل المتغيرات المرتبطة بمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

وتهدف المنصة الهاتفية، التي تقدم خدماتها بين الساعة التاسعة صباحا، والثالثة بعد الزوال، يضيف البلاغ نفسه، إلى تقديم خدمة عن بعد، تروم الرد على طلبات المعلومات، وتساؤلات المشغلين، والأجراء حول التدابير، والاجراءات اللازمة من أجل الوقاية، وتفادي عدوى “كوفيد – 19” في أماكن العمل، وتقديم النصح، والإرشاد لأطراف العلاقة الشغلية حول أنجع السبل لاحترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية في مجالات الشغل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة الشكايات، ونزاعات الشغل الطارئة بين الأجراء، ومشغليهم.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة عبأت جميع الموارد البشرية المؤهلة، والوسائل اللوجستيكية الضرورية، من أجل حسن مواكبة المنصة الهاتفية الجديدة، وضمان نجاعة الخدمة، التي تقدمها.