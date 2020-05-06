شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعين إضافيين من الحجر الصحي في "كولومبيا" والان نبدء بالتفاصيل
وكان من المقرر أن ينتهي الحجر الصحي، الذي بدأ في 24 آذار/مارس وجرى تمديده بالفعل مرتين، يوم الاثنين.
وسجلت البلاد أكثر من 8600 إصابة بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا، من بينها 378 وفاة.
وأعلنت الحكومة بالفعل عن إعادة فتح بعض قطاعات الاقتصاد تدريجيا، مثل قطاعي المنسوجات والصناعات التحويلية.
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