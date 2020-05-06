شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعين إضافيين من الحجر الصحي في "كولومبيا" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الثلاثاء تمديد الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا أسبوعين إضافيين حتى 25 أيار/مايو.

وكان من المقرر أن ينتهي الحجر الصحي، الذي بدأ في 24 آذار/مارس وجرى تمديده بالفعل مرتين، يوم الاثنين.

وسجلت البلاد أكثر من 8600 إصابة بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا، من بينها 378 وفاة.

وأعلنت الحكومة بالفعل عن إعادة فتح بعض قطاعات الاقتصاد تدريجيا، مثل قطاعي المنسوجات والصناعات التحويلية.