تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

سجلت تونس أربع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1022 حالة مؤكدة، وذلك من خلال إجراء 25165 تحليلاً مخبريًا، منذ أن اكتشفت أول إصابة بهذا الفيروس في البلاد.



وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن اكتشاف الإصابات الجديدة جاءت إثر القيام بـ312 تحليلاً مخبريًا، لافتًا الانتباه إلى شفاء 482 حالةً. وتصدرت تونس العاصمة كل المحافظات التونسية بتسجيلها 231 حالة إصابة، تليها محافظة أريانة بـ 99 إصابةً.

بدأ مستشفى تونسي باستعمال روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد، وتقليل التواصل المباشر بين الطاقم الطبي والمصابين. وفقا لسكاى نيوز عربية.

ويسير الروبوت الطويل على عجلات، وهو قادر على قياس نبضات القلب وفحص الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم.

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وتسمح هذه الآلة للأطباء والأقارب بالإطمئنان على المرضى بدون الاقتراب منهم.

وقالت الدكتورة نوال الشاوش بسباس، رئيسة قسم أمراض الرئة في مستشفى عبد الرحمن مامي بولاية أريانة في العاصمة تونس، إنه "يسمح بتقليل التواصل المباشر مع المريض، وبالتالي خطر انتقال العدوى إلى الطاقم الطبي".

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت اليوم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1009 حالات إصابة مع 42 حالة وفاة .

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي الذى نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم كشف الإصابات الجديدة بعد إجراء 529 تحليلا مخبريا ، مشيرة إلى تسجيل 323 حالة استشفاء و644 حالة إصابة لازالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وجددت وزارة الصحة التونسية دعوتها كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.