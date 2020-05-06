الشرطة السعودية تلقى القبض على شخص تظاهر بسلاح رشاش بالرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

ألقت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم، القبض على شخص جاهر بحمل سلاح رشاش وتباها بذلك.

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وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتجولان بمركبتهما، وأحدهما يحمل سلاحا ناريا من نوع رشاش وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحدهما.

وأضاف أن الرجل الذى ظهر يحمل سلاحا ويتباهى بتصرفاته، جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.