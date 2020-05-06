شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من بيع كمامات مجهولة المصدر على الأرصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن بيع كمامات فى الشوارع مجهولة المصدر، ولا أحد يعرف عنها شيئا مما قد تكون سببا فى نقل الأمراض والعدوى والفيروسات، وتُهدر الجهود التى تتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا منذ اللحظة الأولى عن وجود هذا الوباء العالمى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت بيع كمامات وبعض أدوات التعقيم على الأرصفة فى بعض المناطق، وجميع هذه الكمامات غير خاضعة للمواصفات والمعايير الفنية تفتقد للجودة، خاصة أنها مصنعة فى مصانع تحت بير السلم، وهناك بعض المصانع التى تم إغلاقها بعد تنظيم عدد من حملات التفتيش وأتضح أنها تقوم بتصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض هذه المنتجات يتم عمل إعادة تدوير لها مرة أخرى، مما يجعلها أكثر ضررا على المواطنين، ونظرا لأن الفترة المقبلة ستكون الكمامة بمثابة إجراء وقائى إجبارى على الوزارة أن تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تصنيع أو بيع أو تداول هذه المنتجات غير الآمنة، فى الوقت الذى يجب توفيرها بكثافة فى جميع المنافذ الرسمية.

وطالب عضو مجلس النواب، تنظيم حملة لتوعية المواطنين بعدم شراء أدوات التعقيم بمختلف أنواعها من أماكن مجهولة المصدر، أو من على الأرصفة، مؤكدا أن جميع هذه المنتجات يتم تصنيعها فى مصانع بير السلم بعيدة كل البعد عن المراقة والشروط القياسية.