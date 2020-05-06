بالفيديو.. طفل يبعث برسالة مؤثرة وأغنية لوالده الطبيب بعزل قها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

نشر مستشفى العزل في قها مقطع فيديو لطفل وجه رسالة إلى والده الطبيب إسلام العربي، أحد أعضاء فريق العمل بالمستشفى، بدأها بغناء أنشودة "سوف نبقى هنا كي يزول الألم".

بعث الطفل برسالة إلى والده الطبيب عبر الفيديو، قائلاً: "أنا بحبك أوي يا بابا، أنت بتاكل كويس ولا لأ.. عاوزك تيجي البيت ومتخرجش تاني أبدًا.. ونروح نشوف المسحراتي ونقوله كل سنة وأنت طيب.. ونخرج مع بعض ونروح عند تيتة.. ونروح في أي حته مع بعض".

يذكر أن الطبيب إسلام العربي أخصائي النساء والتوليد بالمستشفي كان منتدبًا بمستشفى قها المركزي، وبمجرد تحويله إلى مستشفى حجر صحي كان انتدابه قد انتهى، لكنه فضل أن يبقى بالمستشفى، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.