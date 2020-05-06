صحة جنوب سيناء: تعافي ١٥ مصابًا بكورونا وتحول ٩ حالات إلى سلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن وكيل وزارة الصحة في محافظة جنوب سيناء، الدكتور أيمن رخا، تعافي 15 مصابًا بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، وخروجهم من مستشفى العزل والحجر الصحي بأبو خليفة، بعد تلقيهم الرعاية الطبية والصحية اللازمة.

كما أعلن وكيل الصحة تحول 9 حالات أخرى من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى متابعتهم بدقة وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى التماثل التام للشفاء.

وقال وكيل الصحة إن المديرية تواصل جهودها لمكافحة جائحة كورونا من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقًا للتعليمات الوقائية لوزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية المقررة في هذا الشأن.