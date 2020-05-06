رئيس حي غرب شبرا: إنقاذ 9 عمال من الموت بحريق ميت نما

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قالت رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نجوى العشيري، إن الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ 9 عمال من موت محقق، بينما كانوا يعملون داخل مخزن البرج السكني الذي اندلعت فيه النيران بمنطقة ميت نما، موضحةً أنه لا توجد أي خسائر بشرية، وجاري السيطرة على النيران.

أضافت رئيس الحي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الحريق اندلع بمبنى مكون من 9 أدوار على مساحة 400 مترمربع، يستخدم كمخازن ومعرض وورش لتجميع النجف، في منطقة أرض الحافي بميت نما بالحي.

وأوضحت رئيس الحي أن الحريق أتى على المبني بأكمله، دون خسائر بشرية، مشيرةً إلى أن الخسائر المبدئية الناتجة عن الحريق تقدر بالملايين.

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