القليوبية تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن النائب أحمد بدوي، عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، إصابة 17 حالة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، ووفاة حالتين، قال إنها المسجلة رسميًّا في مستشفيات العزل المختلفة.

وأوضح بدوي، في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن حالتي الوفاة لسيدة تبلغ 58 سنة، وموظف بالمعاش 69 سنة.

وأضاف بدوي أن الحالات الإيجابية الجديدة لموظف 51 سنة مقيم بمركز بنها، بالإضافة إلى حالتين بمركز طوخ لسيدة عمرها 45 سنة، وموظف 58 سنة.

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وأوضح بدوي أن الحالات شملت أيضًا طالبة 12 سنة مقيمة بميت حلفا مركز قليوب، وعامل 28 سنة، بالإضافة إلى حالتين لموظف 34 سنة، وطالبة 12سنة كفر الدير شبين، وموظف 49 سنة.

وشملت الحالات، وفق بدوي، سيدة مقيمة المنشأة الكبرى مركز كفر شكر مكان الإبلاغ مستشفى ناصر العام، وممرضة 23 سنة، وموظف 34 سنة، زممرضة 26 سنة، وحالتين لسيدة 43 سنة، وموظف أدوات تجميل بالدقي 30 سنة.

كما تضمن حالات الإصابة إخصائية اجتماعية 25 سنة، جرى نقلها لحجر قها، وربة منزل 30 سنة، وموظفة 59 سنة.​