الحماية المدنية بالقاهرة تشارك في جهود السيطرة على حريق ميت نما (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

استعانت قوات الحماية المدنية في القليوبية، بسيارات من الحماية المدنية بالقاهرة، لدعم جهود السيطرة على حريق ميت نما، الذي اندلع ببرج سكني مكون 9 طوابق، وأسفر عن إصابة 3 عمال بالاختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا بنشوب حريق بمخزن لـ "النجف" أسفل برج سكني بحي غرب شبرا الخيمة، وامتدت النيران من المخزن إلى الشقق العلوية بالعقار.

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وأصيب في الحادث 3 عمال باختناق، بينما انتقل المقدم أحمد شعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، إلى مكان الحريق وجرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ومن ناحيتها، أعلنت المهندسة نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، تشكيل من الشؤون الهندسية والتراخيص بالحي، لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر التي خلفها، بينما انتقل المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، ومدير الأمن اللواء جمال الرشيدي.​