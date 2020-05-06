ترامب يغادر واشنطن بسبب كورونا

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شرع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في رحلة نادرة خارج واشنطن، الثلاثاء، ليتفقد مصنعا لإنتاج الكمامات في ولاية أريزونا التي يأمل أن يفوز بأصواتها في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

ولا يغادر ترامب البيت الأبيض منذ أسابيع، واستلزم انتقاله لولاية أخرى استخدام طائرة الرئاسة برفقة حاشية من الموظفين وضباط المخابرات والصحفيين والعسكريين في وقت يتجنب فيه الأميركيون السفر والتنقل في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وهبطت طائرة ترامب في فينيكس، حيث تفقد خط إنتاج مجمع هانيويل إنترناشونال للكمامات ورأس نقاشا حول دعم الأميركيين الأصليين.

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وتشجع الحكومة الاتحادية الأميركيين على وضع الكمامات لتجنب انتشار العدوى حتى وإن لم يعانوا من أي عرض من أعراض مرض كوفيد-19 الناجم عن المرض.

ويحجم ترامب نفسه حتى الآن عن استخدام الكمامة، وأثار نائبه، مايك بنس، انتقادات لعدم وضعه كمامة خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة لمستشفى مايو كلينيك الشهير في مينيسوتا.

وفاز ترامب بأصوات ولاية أريزونا في انتخابات 2016 أمام المرشحة الديمقراطية ووزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، لكن استطلاعات الرأي تظهر أنه يحل الآن خلف المرشح الديمقراطي المفترض في انتخابات2020، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في تلك الولاية الجنوبية الغربية.