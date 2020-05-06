أجهزة الأمن في مصر: ضبط 4409 مخالفين لقرار حظر التجوال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 04:17 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ونجحت، اليوم الثلاثاء، أجهزة الأمن أيضاً في ضبط 1203 سيارات مخالفة لقرار الحظر، في مختلف مناطق البلاد.

وتابعت أن الجهود الأمنية أسفرت كذلك عن ضبط 56 دراجة نارية و118 مركبة “توك توك” مخالفة، إضافة إلى 277 محلا مخالفا لقرار غلق المحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها.