ترمب: الولايات المتحدة ستصدر تقريرها الذي يعرض بالتفصيل لمنشأ الفيروس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 04:17 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال ترمب للصحفيين خارج البيت الأبيض لدى مغادرته في رحلة إلى أريزونا، إن الولايات المتحدة ستصدر تقريرها الذي يعرض بالتفصيل لمنشأ الفيروس من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأضاف ترمب، “سنصدر تقريراً حاسماً خلال فترة من الزمن”. وأشاد ترمب في بادئ الأمر باستجابة الصين للتفشي لكنه بعد ذلك ألقى عليها اللوم بشدة بشأن الفيروس.

Advertisements

وأضاف ترمب، “نريدهم (الصين) أن يتسموا بالشفافية، نريد أن نعرف ما حدث حتى لا يتكرر مجددا”.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأحد، إن هناك “قدراً كافيا من الأدلة” على أن فيروس كورونا المستجد خرج من معمل صيني لكنه لم يرفض ما خلصت إليه أجهزة مخابرات أمريكية من أن الفيروس ليس من صنع الإنسان.

ورفض معهد ووهان لعلوم الفيروسات هذه المزاعم، وقلل مسؤولون أمريكيون آخرون من شأنها، ويعتقد أغلب الخبراء أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات في ووهان وانتقل من الحيوان إلى الإنسان.