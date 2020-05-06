شدد نور الدين هليل، مدرب شبان فريق إف سي تورينو الايطالي، على كون تفشي فيروس “كورونا” المستجد لم يمنع الرياضيين من مواصلة المشوار بعد تعليق المنافسات الكروية ومنع التداريب.
وقال هليل، في تصريح خص به “اليوم24″، إنه لم يغادر المنزل منذ 64 يوما بسبب إجراءات الحجر الصحي، مشددا في السياق ذاته على كون الوضعية كارثية وتثير الكثير من المخاوف جراء تفشي الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب مغربي بفريق تورينو الايطالي لـ”اليوم 24″: “دوزت 64 يوم فالمنزل والأمور كارثية” – فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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