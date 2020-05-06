فيديو: يونس الميموني
قالت كريمة ريتو، دكتورة في علم الميكروبات، إن مختبر المركز الاستشفائي الجامعي في طنجة، أنجز في أربعة أيام، حوالي 570 تحليلة مخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وكشفت ريتو لـ”اليوم 24″ أن المختبر يستخدم تقنيات معقدة، تبدأ باستخلاص الأحماض النووية للفيروس من عينات المرضى، إذ يتم وضعها في خليط يساهم في فرز الأحماض النووية، عبر إضافة بعض المواد الأساسية في عملية التحليل، ثم المرور إلى مرحلة التكثيف، من خلال وضع الخليط في جهاز يقوم بتحريك العينات وفق عدد محدد من الدورات للرفع من نسبة الأحماض.
وأضافت المتحدثة نفسها، أن العملية تحتاج إلى 5 ساعات، للحصول على النتيجة النهائية للتحليل، تعرف من خلال معاينة المبيانات، التي تشير إلى وجود الأحماض النووية للفيروس من عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر دكتورة في مختبر الكشف عن كوفيد-19 في طنجة: أنجزنا 570 تحليلة في 4 أيام- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.