لفائدة تلاميذ طنجة.. شاب ينظم مسابقة ثقافية ترفيهية عن بعد -فيديو

تنوعت المبادرات والأفكار التي ظهرت تزامنا مع حلول شهر رمضان والحجر الصحي، منها مبادرة شاب جمعوي من طنجة، ينظم مسابقة ثقافية ترفيهية لفائدة التلاميذ، ويمنحهم من خلالها جوائز.

وتحدث يوسف المنصوري الشاب المتخصص في التنشيط التربوي، لـ”اليوم24″ عن مبادرته التي يهدف من خلالها خلق جوي ترفيهي للتلاميذ، وتبادل المعلومات معهم في نفس الوقت، الأمر الذي يساعدهم في تطوير معارفهم.

وتخصص المسابقة جوائز للفائزين حسب مستوياتهم التعليمية، منها قصص وكتب، ووسائل تقنية، كما يوجد روبوت يتحرك ويتكلم ضمن جوائز ليلة المسابقة الكبرى المنظمة في ليلة القدر.

ووجدت مبادرة الشاب يوسف، المنظمة باحتضان من جمعية عائلتي للتكوين والأعمال الخيرية، دعما من طرف جماعة بني مكادة، وإحدى شركات الاتصالات.