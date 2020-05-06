حريق هائل بناطحة سحاب إماراتية يتسبب في سقوط أجزاء منها -فيديو

شب حريق هائل بإحدى ناطحات السحاب في مدينة الشارقة الإمارتية، مساء اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وسائل الإعلام، حيث امتدت ألسنة اللهب لعشرات الأمتار.

وتسبب الحادث في سقوط أجزاء من البناية المسماة برج “أبكو” على السيارات المركونة في الشوارع المجاورة، وفق ما أفاد موقع “بي بي سي”، فيما أظهرت مقاطع فيديو بثها مستخدمون على مواقع التواصل الإجتماعي تصاعد النيران والأدخنة من مكان الحادث فيما هرعت قوات الدفاع المدني ومختلف السلطات لاحتواء الوضع.

وأفاد صحفي محلي بأن العشرات من رجال الإطفاء عملوا على إخماد الحريق في برج أبكو، باستخدام أكثر من 10 سيارات إطفاء وطائرات بدون طيار، وأضاف أنهم حاولو تبريد المبنى المكون من 48 طابقاً.

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ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، أو وفيات، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن فرق الإطفاء تمكنت أخيرا من إخماد الحريق.