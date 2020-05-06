وزير الصحة اليمني: لم نتلق حتى الآن مساعدات البنك الدولي لمواجهة كورونا

المناطق - الرياض

نفى وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم استلام الحكومة أي مبالغ مالية من البنك الدولي حتى الآن، حتى يتم الانتهاء من تخصيص المبلغ الذي تعهد بتقديمه لليمن لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة اليمني في كلمة لهُ نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “إن ما تلقته الحكومة اليمنية من دعم هو من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمجابهة الوباء، وبدأت تصل هذه المستلزمات إلى مخازن الأدوية في سيئون، وأن المركز هو الشريك والداعم الأساسي للحكومة اليمنية، وإن هناك جهوداً يقوم بها المركز في تمويل أنشطه وبرامج المنظمات الدولية في اليمن “.

وأوضح أن الحكومة اليمنية رصدت 580 مليون ريال تم توزيعها على السلطات المحلية في المحافظات اليمنية، إضافة إلى 500 مليون ريال موجودة في البنك المركزي وسيتم توزيعها قريباً على مراكز العزل الصحي.

وأضاف “قمنا بتوزيع محتويات المستودعات الطبية للمحافظات اليمنية كافة ، ولم يتم إخفاء أي شيء، وتبذل الوزارة جهودها وإمكاناتها وقدراتها لمجابهة هذا الوباء.. داعياً وسائل الإعلام أن توجه رسائلها إلى المجتمع وتوعيته بمخاطر هذا الوباء وطرق الوقاية منه وأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة “.

ودعا الوزير اليمني السلطة المحلية بمحافظة عدن إلى فرض حظر تجول في المحافظة لمدة أسبوعين على الأقل حتى تتمكن فرق الترصد الوبائي من القيام بعملها وحصر أي حالات اشتباه أو إصابات بالفيروس، مشدداً على ضرورة القيام بإجراءات احترازية صارمة لما فيه مصلحة الجميع.