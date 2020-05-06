واشنطن عن اتهامات فنزويلا: تضليل ضخم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن ما أعلنه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن إحباطه مؤامرة "لغزو" بلاده شارك فيها مواطنان أمريكيان اعتقلتهما كراكاس هو مجرد "ميلودراما" و"حملة تضليل ضخمة".



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعليقاً على الاتهام الذي وجّهته كراكاس لواشنطن بالتآمر للإطاحة بنظام مادورو: إن "هناك حملة تضليل ضخمة يقوم بها نظام مادورو، مما يجعل من الصعب فصل الحقائق عن الدعاية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات مادورو، قائلا إنه "سيتبين الأمر ".

وأكد ترامب، في الوقت نفسه، أن مسألة الادعاء الفنزويلي بوجود مؤامرة "ليس لها علاقة بحكومتنا".

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والإثنين، قال الرئيس الفنزويلي إن الولايات المتحدة تستغل وباء كورونا "كوفيد-19" من أجل "ملء فنزويلا بالعنف"، موظفة مرتزقة للبحث عن مبررات "لغزو فنزويلا".

وأضاف أن 13 شخصا اعتقلوا، من بينهم أمريكيان، عرض جوازي سفرهما وقال إن اسمهما ايران بيري ولوك دينمان.

وكانت فنزويلا، سابقا، قالت إن 8 أشخاص قتلوا أول أمس الأحد بعد محاولة التوغل قبالة الساحل نفذها "مرتزقة إرهابيون"، وألقت كاراكاس باللائمة في هذا التوغل على الولايات المتحدة وحليفتها كولومبيا.