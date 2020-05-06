شكرا لقرائتكم خبر عن «يونيسف»: 1.9 مليون مهجّر نيجيري يواجهون خطر «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال في بيان، أمس، إن 19 مليون طفل حول العالم اضطروا لترك منازلهم بسبب أحداث العنف والاشتباكات العام الماضي بينهم 60 % أطفال تتراوح أعمارهم بين 1 - 4 أعوام.
ولفت هوكينز إلى أن مئات آلاف الأطفال شمال شرقي البلاد يواجهون خطر الاشتباكات والفيروس في آن واحد.
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