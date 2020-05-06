شكرا لقرائتكم خبر عن «يونيسف»: 1.9 مليون مهجّر نيجيري يواجهون خطر «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لدى نيجيريا بيتر هوكينز أن حوالي 1.9 مليون مهجّر إثر الاشتباكات في نيجيريا يعيشون في ظل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال في بيان، أمس، إن 19 مليون طفل حول العالم اضطروا لترك منازلهم بسبب أحداث العنف والاشتباكات العام الماضي بينهم 60 % أطفال تتراوح أعمارهم بين 1 - 4 أعوام.

ولفت هوكينز إلى أن مئات آلاف الأطفال شمال شرقي البلاد يواجهون خطر الاشتباكات والفيروس في آن واحد.