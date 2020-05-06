شكرا لقرائتكم خبر عن المصائب تنهال على حكومة لبنان.. وبيان قاس من الدول المانحة والان نبدء بالتفاصيل

تنتظر الحكومة اللبنانية طوق نجاتها الوحيد للنهوض بالاقتصاد اللبناني، الذي يواصل انهياره، فصندوق النقد الدولي سيّوفر للحكومة فرصة لنيل ثقة الشعب اللبناني أولا، والمجتمعين الدولي والعربي ثانيا، إلا أنه، وبحسب معلومات حصلت عليها ”الخليج 365”، فإن مرحلة التفاوض مع الصندوق تحتاج إلى المزيد من الوقت، وهذا يعود إلى عدم تمكن الحكومة اللبنانية من الموافقة على كل شروطه وذلك يعود إلى سببين، السبب الأول: يعود إلى قلقها وخوفها الشديد من انفجار اجتماعي ـ اقتصادي جديد في الشارع، خصوصاً أن هذه الشروط تطال «جيوب» اللبنانيين بشكل مباشر، أما السبب الثاني: فالحكومة تخشى من أن تستغل المعارضة غضب الشارع اللبناني من شروط صندوق النقد الدولي وتعمل على الإطاحة بها.

وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي لا يعني أن الأمور تسير نحو نهاية سعيدة، خصوصاً في ظل وجود «حزب الله» الذي بعدما أعلن رفضه مراراً وتكراراً لطلب مساعدة الصندوق منذ بدء الثورة الشعبية، أعلن حسن نصرالله موافقته المشروطة أي أنه سيناقش التطورات مع الصندوق في كل مرحلة، وفي حال عدم موافقته على إحدى المراحل أو لأي سبب آخر فقد يسحب موافقته في أي لحظة.

وعلى خط مواز، وبعدما اشتد الصراع السياسي بين قوى المعارضة والموالاة في الأسابيع الأخيرة، وأبرزهم هجوم الرئيس سعد الحريري على الحكومة ورئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى لقاء يعقد في بعبدا اليوم الأربعاء في محاولة منه لترطيب الأجواء وتهدئة الأطراف السياسية؛ لكي تتمكن الحكومة من تنفيذ أجندتها الإصلاحية في ظل هدوء سياسي، يجنبها الدخول في متاهات لن توصل إلى مكان، إلا أن هذا اللقاء ولد ميتاً خصوصاً بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من المشاركة والذي يعدّ مهاجماً أساسياً للحكومة والعهد.

وفي المقلب الآخر، تُحضّر وزارة الخزانة الأمريكية لإصدار حزمة جديدة من العقوبات تطال لبنان، سوريا وإيران، على الرغم من المهلة التي منحتها واشنطن لحكومة حسان دياب، وتكرار وزارة الخارجية الأمريكية من موقفها الداعي «للحفاظ على السلم الأهلي وحق اللبنانيين بالتظاهر وإجراء الإصلاحات الضرورية، لتسهيل الحصول على المساعدات الخارجية».

وحصلت ”الخليج 365” على معلومات تفيد بأن الدول المانحة تتشاور فيما بينها وبالتنسيق مع الخزانة الأمريكية لإصدار بيان شديد اللهجة حول المستجدات اللبنانية، وبلهجة تحذيرية إزاء محاولات «حزب الله» إحكام قبضته على المؤسسات الرسمية وقد يصل إلى إصدار حزمة عقوبات أمريكية جديدة أشد وطأة على الحزب وحلفائه.