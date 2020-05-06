شكرا لقرائتكم خبر عن معارضون قطريون: الخلافات بين حكام الدوحة تشتد والان نبدء بالتفاصيل
وكتب الشيخ فهد آل ثاني تغريدة عبر «تويتر» يتساءل فيها عن مدى قدرة «قنوات تميم» ومرتزقته على تسليط الضوء على ما حدث مساء الأحد في الوكرة، وأوضح أن قطر فيها 3 قوات أجنبية ليس لها قيادة مشتركة، وليس بينهم أدنى تنسيق، وشدد على احتمالية حدوث شرارة أخرى تجعل شعب قطر في مرمى نيران القوات المتضادة، وقال: «هذا النظام الخائن لن يكون بمنأى عن تصويب الأسلحة تجاهه».
وقال المعارض القطري خالد الهيل معلقا عبر «تويتر» على الأحداث في منطقة الوكرة، بأنها بوادر انقلاب في قطر، بعد عصيان للأوامر العسكرية وتمرد، وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بالمستعمر التركي وقوات التدخل السريع لفض العملية.
ولفتت الباحثة في الشأن الخليجي والإيراني الدكتورة سمية عسلة إلى أن محاولة الانقلاب هذه لم تكن الأولى، بل سبقتها عدة محاولات، لقيت جميعها حملة من العنف والاعتقالات الواسعة التي شملت كل من خطط وشارك في الانقلاب، لافتة إلى أن أمير قطر يستخدم الجنود الأتراك كعصا تأديب لشعبه، وأن هؤلاء الجنود هم من يحمي القصور والمنشآت الحيوية بالدوحة.
وأكملت أن الشعب القطري الذي يعاني الانقطاع عن العالم العربي، بدأ يشعر بخطورة التنظيم الذي يحكمه وما يتبعه من سياسات خارجية رعناء وغير متزنة تدعم الإرهاب، وتسعى إلى شق الصف العربي، ولم تجلب للشعب القطري سوى العزلة وقطع كافة العلاقات التجارية والسياسية والاجتماعية التي كانت تربطه بأشقائه.
ومن جانبه قال الباحث في الشؤون العربية عبدالباسط محمد إن هناك اختلافا على ما حدث فعلا في قطر، وإنه لا توجد تأكيدات، وأشار إلى أن هناك أحاديث تقول إنها محاولة انقلاب على السلطة الحاكمة في الوكرة، وتحركات باتجاه قصر الوجبة، وسقوط لعدد من الأشخاص خلال اشتباك بين الحرس الأميري ومن ينفذون الانقلاب. مشيرا إلى أن هناك تكتما شديدا على ما حدث في قطر.
كما استبعد نجاح محاولة انقلاب على السلطة في قطر، موضحا أن هناك العديد من القواعد العسكرية التي تحول دون وقوع الانقلاب أصلا، وأضاف أنه قد يحدث خلاف داخل الأسرة، يؤدي إلى تغيير، بالاتفاق مع القوى الخارجية المسيطرة على قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر معارضون قطريون: الخلافات بين حكام الدوحة تشتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.