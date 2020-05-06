شكرا لقرائتكم خبر عن معارضون قطريون: الخلافات بين حكام الدوحة تشتد والان نبدء بالتفاصيل

لا تزال حالة القلق والخوف مستمرة بعد الأنباء التي تم تداولها بخصوص قيام رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري سابقا حمد بن جاسم بمحاولة انقلاب على الحكم، ويبدو أن هناك صراعا بينه وبين أمير قطر على الحكم، لن ينتهي حتى يرضخ أحد الأطراف للآخر، ففي تغريدة كتبها حمد بن جاسم في موقع «تويتر» ثم حذفها بعد وقت قصير، اعتراف ضمني بمحاولة الانقلاب، حيث ختمها بقوله: «الحكم يبقى في يد الأجدر»، وتناول نشطاء قطريون عبر التويتر أخبارا تفيد بحدوث حالة هستيرية أدت لحملة اعتقالات، واستنفار لقوات الجيش والأمن الداخلي، وأن الطيران التركي يسيطر على الأجواء القطرية، كما أن المطارات والقواعد العسكرية تحت أمرها.

وكتب الشيخ فهد آل ثاني تغريدة عبر «تويتر» يتساءل فيها عن مدى قدرة «قنوات تميم» ومرتزقته على تسليط الضوء على ما حدث مساء الأحد في الوكرة، وأوضح أن قطر فيها 3 قوات أجنبية ليس لها قيادة مشتركة، وليس بينهم أدنى تنسيق، وشدد على احتمالية حدوث شرارة أخرى تجعل شعب قطر في مرمى نيران القوات المتضادة، وقال: «هذا النظام الخائن لن يكون بمنأى عن تصويب الأسلحة تجاهه».

وقال المعارض القطري خالد الهيل معلقا عبر «تويتر» على الأحداث في منطقة الوكرة، بأنها بوادر انقلاب في قطر، بعد عصيان للأوامر العسكرية وتمرد، وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بالمستعمر التركي وقوات التدخل السريع لفض العملية.

ولفتت الباحثة في الشأن الخليجي والإيراني الدكتورة سمية عسلة إلى أن محاولة الانقلاب هذه لم تكن الأولى، بل سبقتها عدة محاولات، لقيت جميعها حملة من العنف والاعتقالات الواسعة التي شملت كل من خطط وشارك في الانقلاب، لافتة إلى أن أمير قطر يستخدم الجنود الأتراك كعصا تأديب لشعبه، وأن هؤلاء الجنود هم من يحمي القصور والمنشآت الحيوية بالدوحة.

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وأكملت أن الشعب القطري الذي يعاني الانقطاع عن العالم العربي، بدأ يشعر بخطورة التنظيم الذي يحكمه وما يتبعه من سياسات خارجية رعناء وغير متزنة تدعم الإرهاب، وتسعى إلى شق الصف العربي، ولم تجلب للشعب القطري سوى العزلة وقطع كافة العلاقات التجارية والسياسية والاجتماعية التي كانت تربطه بأشقائه.

ومن جانبه قال الباحث في الشؤون العربية عبدالباسط محمد إن هناك اختلافا على ما حدث فعلا في قطر، وإنه لا توجد تأكيدات، وأشار إلى أن هناك أحاديث تقول إنها محاولة انقلاب على السلطة الحاكمة في الوكرة، وتحركات باتجاه قصر الوجبة، وسقوط لعدد من الأشخاص خلال اشتباك بين الحرس الأميري ومن ينفذون الانقلاب. مشيرا إلى أن هناك تكتما شديدا على ما حدث في قطر.

كما استبعد نجاح محاولة انقلاب على السلطة في قطر، موضحا أن هناك العديد من القواعد العسكرية التي تحول دون وقوع الانقلاب أصلا، وأضاف أنه قد يحدث خلاف داخل الأسرة، يؤدي إلى تغيير، بالاتفاق مع القوى الخارجية المسيطرة على قطر.