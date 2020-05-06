ألمانيا تعتزم الإبقاء على قيود كورونا حتى أغسطس المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 - وكالات الأربعاء 2020/5/6 03:46 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/5/6 03:46 ص بتوقيت أبوظبي

تعتزم الحكومة الألمانية، الإبقاء على حظر الأنشطة العامة الكبرى حتى نهاية أغسطس/آب على الأقل في إطار إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد. وكشفت مسودة قرار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، توجه الحكومة، قبل مناقشة بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الاتحادية الألمانية. Advertisements والإثنين الماضي، مددت ألمانيا إجراءات الفحص على حدودها حتى 15 مايو/أيار الجاري ضمن تدابير تستهدف وقف تفشي فيروس كورونا. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن بلاده المشتركة في منطقة الشنجن مفتوحة الحدود في أوروبا ستمدد إجراءات الفحص على حدودها حتى 15 مايو/أيار. وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 679 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 163175.

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