السعودية ترفض مخططات إسرائيل ضم أراضي فلسطين

أكدت السعودية، الأربعاء، رفضها القاطع لمخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذه القضية كانت ولا تزال هي المركزية للعرب والمسلمين.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء السعودي، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

واطلع المجلس على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد مجلس الوزراء السعودي أن "القضية الفلسطينية هي الأولى للمملكة منذ تأسيسها"، مؤكدا رفضه لأي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وجددت السعودية، وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اعتزام حكومته الجديدة ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية ومساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية.

وتشير تقديرات إلى أن الأراضي التي تعتزم إسرائيل ضمها تصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.