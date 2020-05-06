واشنطن تؤكد عدم "وفاء" طالبان بالتزاماتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، أن حركة طالبان الأفغانية لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق جرى توقيعه العام الجاري.

وقال إسبر، للصحفيين، حينما سئل عما إذا كانت طالبان تفي بالتزاماتها: "لا أعتقد أنهم كذلك"، مضيفا أنه يعتقد أن الحكومة الأفغانية لا تفي أيضا بالتزاماتها.

وأوضح إسبر أن الحكومة الأفغانية وطالبان "بحاجة إلى أن ينخرطا معا ويحرزا تقدما وفقا للبنود الموضوعة"، على الرغم أن الحكومة الأفغانية لم تكن طرفا في الاتفاق بين الولايات المتحدة والحركة.

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وبعد محادثات مطولة مغلقة، وقعت طالبان وواشنطن اتفاقا في فبراير/شباط؛ للحد من العنف والتحرك نحو إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية.

وفي الفترة الأخيرة تزايدت هجمات حركة طالبان، الأمر الذي يضع مزيدا من العراقيل أمام الاتفاق السياسي المبرم.

ووفقا لبيانات اطلعت عليها رويترز، شنت طالبان ما يزيد على 4500 هجوم في غضون 45 يوما منذ توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة يمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.