330 وفاة خلال 24 ساعة في فرنسا بكورونا

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باريس: سجلت فرنسا 330 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الأخيرة كما أعلنت الثلاثاء الإدارة العامة للصحة، قبل أيام على خطة رفع تدابير العزل غير الواضحة تماما خصوصا في ما يتعلق بالإجازات الصيفية.

وتوفي 25531 شخصا جراء كوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء بحسب آخر حصيلة رسمية، ما يجعل من فرنسا إحدى الدول الأكثر تضررا في العالم.

لكن الضغط على مراكز الإنعاش في المستشفيات بدأ يتراجع مع انخفاض الحالات ب266 خلال الساعات ال24 الماضية.

ولا يزال 3430 مصابا بكورونا في قسم العناية المركزة، أي نصف عدد الحالات قبل شهر.

والإثنين يفترض أن تبدأ فرنسا عملية رفع العزل بعد فرضه قبل شهرين.

لكن العودة إلى حياة "طبيعية" لن تحصل بين ليلة وضحاها، بل ستحتاج إلى أسابيع.

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والثلاثاء حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "من المبكر جدا" التخطيط للإجازات الصيفية، معلنا في حديث تلفزيوني "سنعرف ذلك مطلع حزيران/يونيو".

وأضاف في ختام زيارة لمدرسة في المنطقة الباريسية "سنحد من رحلات السفر الدولية حتى خلال عطلة الصيف. سنبقى ضمن حدود أوروبا وربما نقلص ذلك قليلا" وفقا لتفشي الوباء.

بالتالي سيكون رفع قيود العزل تدريجيا. ففي مرحلة أولى ستكون التنقلات محدودة بمسافة لا تزيد عن مئة كلم كحد أقصى من مكان السكن، وستتمكن المحال التجارية من استئناف نشاطها لكن الحانات والمطاعم ودور السينما تبقى مغلقة.

أما الشواطىء فستبقى مغلقة، في حين ألغيت جميع المهرجانات في الأسابيع الماضية ولا تزال الأحداث الرياضية التي يحضرها أكثر من خمسة آلاف شخص ممنوعة.

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