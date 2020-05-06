شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية توافق على اتفاقيتين لتعزيز توجه مصر نحو أفريقيا.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة النائب كمال عامر، خلال الأسبوع الجارى على اتفاقيتين دوليتين، من شأنهما دعم الدولة فى تعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا، وتحقيق التكامل القارى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وفى هذا الصدد، نستعرض الاتفاقيتين وأهدافهما على النحو الآتى:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسـنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء ( المُعتمدة فى أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013، ويعمل التجمع فى مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمى والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف، وهى، المحافظة على السلم والأمن والاستقرار فى منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسى ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفافت المرتبطة بها كالإتجار فى المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب، كما يهدف تجمع دول الساحل والصحراء إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والاجتماعى والثقافى، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.

2 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنه 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقى بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والموقع فى أسوان بتاريخ 11 ديمسبر 2019. ويهدف الاتفاق، إلى تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس لمركز وتفعيلة فضلاً عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة.