شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى للحكومة بإنشاء جراج متعدد الطوابق بمحيط ميدان حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، موجهاً إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى شأن إنشاء جراج متعدد الطوابق فى محيط ميدان حلوان.

وقال البلتاجى، فى طلب الإحاطة المقدم منه، إن الدولة تسعى جاهدة لحل مشكلة تكدس السيارات وخدمة مرتادى مترو الأنفاق لعمل سيولة مرورية، وظهرت الحاجة الى الجراجات متعددة الطوابق تزامنا مع التزايد المطرد لأعداد السيارات وأعداد السكان فى شتى أنحاء الدولة للتقليل من حدة مشكلة النقص الحاد فى اماكن إنتظار السيارات مع هدم مئات القصور والفيلات ذات التراث المعمارى فى غفلة من القانون وإقامة العديد من الأبراج السكنية وكلها خالية من الجراجات.

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ومن هذا المنطلق، اقترح رضا البلتاجي، إنشاء جراج متعدد الطوابق فى محيط ميدان حلوان لحل مشكلة تكدس السيارات لعمل سيولة مرورية.

ولفت البرلمانى إلى تحول الشوارع إلى جراجات ثابتة وصارت حياة المواطن جحيم تعجز عن مواجهتها كل الأجهزة، ونتج عن ذلك ضياع الوقت والمجهود وتلوث البيئة والمشاجرات بسبب عدم وجود أماكن انتظار سيارات كافية، لافتاً إلى أن إنشاء الجراج متعدد الطوابق من شأنه تخفيف التكدس فى الشوارع وتخيف الازدحام المرورى لاسيما فى ساعات الذروة.