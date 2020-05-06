استعدادًا للصيف.. تطوير محطة ترام سبورتنج في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

انتهت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، اليوم، من أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة ترام سبورتنج، وذلك في إطار خطتها لتطوير محطات الركاب استعدادًا لموسم الصيف.

وقال المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إن أعمال التطوير شملت دهان وترميم محطة الترام وصيانة اللوحات الإرشادية، فضلاً عن شبكة الكهرباء المغذية للترام بالكامل.

ومن جانبه، أوضح المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، أنه جاري التنسيق مع الأحياء لرفع الإشغالات بمحيط محطات الترام، وذلك لضمان راحة الركاب.

واستغلت هيئة النقل العام بالإسكندرية فترة حظر التجوال في تطوير ورفع كفاءة 3 مزلقانات ترام هي "فلمنج، سيدي جابر، المعسكر الروماني"، ما يساهم في زيادة سرعة الترام وتقليل الضوضاء الناتجة عنه.