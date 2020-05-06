الرئاسة التركيّة تدعو القوى الداعمة لحفتر لإعادة النظر في مواقفها

وكالات - دعت الرئاسة التركية اليوم، الثلاثاء 5 ماي 2020، القوى الداعمة للمشير خليفة حفتر إلى إعادة النظر في مواقفها.

وكتب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون على حسابه بموقع "تويتر" أن "الجنرال الإنقلابي خليفة حفتر يخسر قوته بفضل الدعم التركي للحكومة الليبية ... وعلى كافة القوى الداعمة لحفتر أن تعيد النظر مرة أخرى في مواقفها".

وشدد على "ضرورة دعم الحكومة الشرعية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

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وأضاف "بفضل الدعم الذي قدمته تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا، فإن قوات حفتر التي تزعزع الاستقرار تخسر قوتها".

وكتب "إننا بلد قوي بما يكفي لدعم أشقائنا في ليبيا بنفس الوقت الذي نلاحق فيه الإرهابيين في سوريا والعراق".

وبدأت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، صباح اليوم هجوما على قاعدة "الوطية" التي تسيطر عليها قوات حفتر.