الأسد يحذر من كارثة في البلاد إذا ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا

حذر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين 4 ماي من أن البلاد قد تواجه كارثة حقيقية إذا ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا وفاقت الأعداد الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية.

وقال الأسد في كلمة أمام اللجنة الحكومية التي تشرف على إجراءات الحد من الوباء إن انخفاض مستوى العدوى الحالي لا يعني أن سوريا خرجت من دائرة الخطر.

وقال إن هذه الأرقام قد ترتفع فجأة في غضون أيام قليلة أو أسابيع قليلة وستحدث كارثة حقيقية في سوريا.

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وفرضت الحكومة حظرا للتجول في أنحاء البلاد منذ شهر بعد الإعلان رسميا عن أول حالة إصابة عقب أسابيع من نفي مزاعم لمصادر طبية وشهود عن وجود عدة إصابات.

وأعلنت سوريا حتى الآن عن رصد 44 حالة إصابة مؤكدة وثلاث وفيات. وحذرت الأمم المتحدة وموظفو إغاثة من أن البلاد معرضة لخطر كبير في حال انتشار المرض على نطاق واسع في ظل قطاعها الصحي الهش ونقص الموارد.

وتحت ضغوط لتخفيف الأثر الاقتصادي على البلد الخاضع لعقوبات، خففت السلطات إجراءات العزل في الأسبوع الماضي وسمحت لمجموعة من الحرف والأنشطة التجارية باستئناف العمل.