بريطانيا / إستقالة وزير بريطاني متّهم بإستغلال منصبه كنائبٍ لمحاولة ترهيب شخصٍ كان لديه خلاف معه

وكالات - أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية اليوم، الاثنين 4 ماي 2020، إستقالة الوزير كونور بورنز المعروف بقربه من رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد إتهامه بإستغلال منصبه كنائب لمحاولة ترهيب شخص كان لديه خلاف معه.
وفي رسالة كتبها على ورقة من رسائل البرلمان، حاول بورنز النائب عن دائرة بونماوث ويست (جنوب بريطانيا)، تحصيل مبلغ مالي لوالده، مهددا المشتكي برفع القضية إلى مجلس العموم، وفق خلاصات التحقيق البرلماني.
وصرح متحدث بإسم رئاسة الحكومة بعد نشر هذا التقرير الذي يطلب تعليق عمله في البرلمان لمدة سبعة أيام أن "كونور بورنز إستقال من منصبه كوزير دولة للتجارة الدولية بعد تقرير المسؤولة عن اللجنة البرلمانية المعنية بالقواعد".
وخلصت اللجنة البرلمانية إلى أن بورنز "إستخدم موقعه في البرلمان لمحاولة ترهيب مواطن (...) في خلاف على خلفية مصالح عائلية وخاصة بحتة ولم يكن لديه أي رابط بالمهام البرلمانية لبورنز".
وقالت إن النائب "واصل تهديداته المبطنة" تجاه الشاكي أثناء التحقيق. وقدّم أخيرا إعتذاراته وإعترف بأخطائه في رسالة موجّهة إلى اللجنة.
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