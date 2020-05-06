بعد تصدره للتريند.. ما هي مؤسسة النقد العربي السعودي؟

أصبحت مؤسسة النقد العربي السعودي، ضمن الكلمات الأكثر تداولًا اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أعلنت التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي ساهم في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عاما.

وأوضحت المؤسسة التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي

وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة.ونقدم إليكم بعض المعلومات الخاصة عن هذه المؤسسة، يطلق عليه أيضًا (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئت في 1952 وهو جهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج. وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 ـ 2019 بحسب لجنة البنوك المركزية. محافظ المؤسسة الحالي هو أحمد بن عبد الكريم الخليفي منذ 30 رجب 1437 هـ الموافق 7 مايو 2016.

مهام مؤسسة النقد العربي السعودي

أما المهام فهي القيام بأعمال مصرف الحكومة، وسك وطبع العملة الوطنية الريال السعودي ودعم النقد السعودي وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية وتقوية غطاء النقد، وإدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، ومراقبة المصارف التجارية وأعمال مبادلة العملات، ومراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، ومراقبة شركات التمويل، ومراقبة شركات المعلومات الائتمانية