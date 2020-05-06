الصحة العالمية: 3.5 مليون إصابة مؤكدة بكورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم كسر حاجز الـ 3.5 مليون حالة، بينما توفي أكثر من

243 ألف شخص بسبب المرض.

ووفقًا لأحدث البيانات التي قدمتها المنظمة، على موقعها الرسمي، فقد تم تسجيل أكثر من 81.400 حالة

إصابة بالمرض على مدار الـ 24 ساعة الماضية على مستوى العالم، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 3.517.345 حالة.



وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا" على مستوى العالم بما يقرب من 3800 حالة وفاة إلى 243.401