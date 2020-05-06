ارتفاع الإصابات بوباء كورونا في تركيا لـ 129 الف

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوج - في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -: "إن إجمالي عدد الإصابات بوباء إجمالي عدد الإصابات بوباء كورونا في تركيا ارتفعت إلى 129491 والوفيات إلى 3520 بعد تسجيل 1832 إصابة و59 حالة وفاة".

وأضاف : "تعافي 5119 مصابًا من فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 73285".

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